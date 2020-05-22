اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومليشيات السراج جنوبي طرابلس

تشهد مدينة "القرة بوللي" الساحلية، جنوبي طرابلس الليبية، اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيات حكومة فايز السراج المدعومة بالمرتزقة الأتراك.

وقالت مصادر عسكرية إن "الاشتباكات تعد الأعنف منذ فترة خاصة بعد زيادة تمركزات المليشيات وتعزيزها بفرق من المرتزقة الأتراك وعناصر إرهابية في محاولة منهم التقدم نحو مدينة ترهونة (88 كم جنوبي طرابلس)".



وكان الجيش الليبي قصف، صباح الجمعة، تمركزا لمليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة جنوب شرق طرابلس.

وقال مصدر عسكري باللواء التاسع بالجيش الليبي إن "سلاح المدفعية استهدف منصتي صواريخ جراد ومنظومة دفاع جوي تابعة لمليشيات السراج بمحور القرة بوللي كانت تستخدمها المليشيات في قصف مدينة ترهونة بالصواريخ".

والأربعاء، أطلقت المليشيات 60 صاروخا من طراز جراد استهدفت بها مواقع في ترهونة مخلفة أضرارا بالغة في منازل المدنيين، وجاء القصف كرد على هدنة إنسانية اقترحها الجيش الليبي خلال عيد الفطر، لكن مليشيات طرابلس رفضتها وردت عليها بالصورايخ مستهدفة المدنيين.

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وفي سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (تابعة للجيش)، فجر الجمعة، إسقاط دفاعات الجيش 5 طائرات تركية مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية منها اثنتان كانتا تستهدف المدنيين في ترهونة.

ومنذ ما يقرب من شهرين تحاول مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان اقتحام مدينة ترهونة للاستيلاء عليها وقطع خطوط الإمدادات عن غرف العمليات العسكرية للجيش الليبي المتقدمة في طرابلس.

ومنذ أول أبريل/نيسان الماضي، فرضت مليشيات السراج ومرتزقة أردوغان حصارا على مدينة ترهونة وقطعت عنها الخدمات إضافة إلى استهداف الإمدادات الطبية والغذائية الواردة لها.

وتسبب الحصار في تفاقم الوضع الإنساني، وقالت مصادر طبية في ترهونة لـ"الخليج 365": "إن أكثر من 36 ألف حالة من مرضى السكري تعاني من نقص الأنسولين، بسبب فساد المخزون لانقطاع الكهرباء".

وأفادت المصادر أن "هناك ترديا صحيا ينذر بكارثة تتعلق بحرمان أكثر من 1170 مريضا من غسيل الكلى بشكل منتظم، إضافة إلى عدم وصول أي دعم لترهونة، بسبب الاستهداف اليومي من قبل المليشيات لسيارات الإسعاف والدعم الطبي والأدوية والمواد الغذائية والوقود القادمة للمدينة.