تحطم طائرة ركاب باكستانية على متها 107 أشخاص في كراتشي

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مكان تحطم الطائرة قال مسؤولون إن طائرة تابعة للخطوط الدولية الباكستانية على متنها 99 راكبا وطاقم من ثمانية أفراد تحطمت اليوم الجمعة في منطقة سكنية بمدينة كراتشي في جنوب باكستان. وقال متحدث باسم الشركة الوطنية "تحطمت طائرة الرحلة بي.كيه 8303 وعلى متنها 99 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم". وقال الجيش الباكستاني إن قوات الرد السريع والقوات شبه العسكرية وصلت الموقع للإغاثة والإنقاذ إلى جانب الإدارة المدنية.

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