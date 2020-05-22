وصول طائرتين من الإمارات تقلان 615 مصريًا من العالقين بدبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020 وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلتان لشركة مصر للطيران تقلان 615 راكبًا مصريًا من العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وصلت الرحلة الأولى من دبي منذ حوالي ساعة وتقل 307 ركاب ووصلت الرحلة الثانية بعدها وتقل 308 ركاب. وتسير شركة مصر للطيران 4 رحلات اليوم إلى دبي لإعادة المصرييت 3 منها تصل إلى القاهرة والرابعة إلى مطار أسيوط، فيما تسير شركة "اير كايرو" إحدى شركات وزارة الطيران المدني رحلة إلى دبي تهبط في مطار أسيوط في الساعة الحادية عشرة مساء.

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