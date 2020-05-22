روسيا تتوقع ارتفاع وفيات كوفيد-19 في مايو

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موسكو: أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنّها تتوقع "ارتفاعا كبيرا" في عدد الوفيات جراء كوفيد-19 خلال مايو، فيما تعد روسيا ثاني أكثر الدول تأثراً بالوباء لناحية عدد الإصابات.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولي الرعاية الصحية إن "تحليلنا ومسار تطور الوباء في روسيا (...) يشيران إلى أنّه سيتم تسجيل ارتفاع كبير في مؤشرات الوفيات في مايو" على الرغم من جهود الأطباء "لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المرضى"، من دون الإشارة إلى الفيروس كسبب للوفيات. وأضافت أن "المرض والحالات المزمنة لا تنتهي دائما بشكل إيجابي".

وسجّلت روسيا الجمعة 150 وفاة بكوفيد-19، وهو أعلى معدّل وفيات ناجمة عن الوباء على الأراضي الروسية حتى تاريخه، وسط اتّهامات للمسؤولين بعدم الإعلان عن المعدلات الحقيقية للوفيات لتخفيف وقع الأزمة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إنه يتوقّع ارتفاع معدّل الوفيات خلال شهر مايو.تابع سوبيانين "سيكون عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في مايو أعلى من المعدّل المسجل في نيسان/أبريل لأن ذروة الفيروس سُجّلت في أوائل مايو".

والجمعة أفاد مسؤولو الأجهزة الصحية في روسيا بأن الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 على الأراضي الروسية ارتفعت إلى 3249 حالة والإصابات إلى 326 ألف و448، لتصبح روسيا ثاني أكثر الدول تسجيلا للإصابات بعد الولايات المتحدة.

ذكرت وكالات إعلامية الخميس نقلا عن مصادر أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف نقل إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بكوفيد-19، رغم أن مساعديه لم يؤكدوا الأمر.

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وأما رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، فعاد لتولي كامل مهامه هذا الأسبوع بعدما خضع للعلاج في المستشفى إثر إصابته بالفيروس. وبالمجمل، تعافى 99 الفا و825 شخصا في روسيا من الفيروس، وفق ما أفاد مسؤولون في الصحة الجمعة.

وذكرت السلطات أن الوضع يستقر بينما سمح لنحو نصف مليون عامل في قطاعي الصناعة والبناء بالعودة إلى عملهم في موسكو.

وسجّلت روسيا عدد وفيات أقل بكثير من ذاك الذي سجّلته دول شهدت تفشيا واسعا للفيروس لكن البعض يشككون في الأرقام ويتهمون السلطات بعدم الكشف عن الأرقام كاملة للتخفيف من حجم الأزمة.

ويعزي مسؤولون في قطاع الصحة الروسي الأعداد الأقل التي تم تسجيلها مقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إلى أنه لا يتم إحصاء إلا الوفيات التي تسبب بها الفيروس بشكل مباشر.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في روسيا

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