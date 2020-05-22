مشهد مؤثر.. طفل يجسد مشهد استشهاد المنسى فى مسلسل الاختيار (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفل وهو يجسد مشهد استشهاد البطل المنسى، الذى قام بدوره الفنان أمير كرارة في مسلسل الاختيار، والذى حقق تفاعلا كبيرا على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي. وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل. Advertisements







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