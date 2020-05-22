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شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يبكى بعد مشاهدة "الاختيار": عايز أجيب حق الشهداء وأحارب الكلاب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مؤثر، نشر الفنان عابد عناني، أحد نجوم مسلسل الاختيار، فيديو لطفل يبكى بعد مشاهدة الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، والتى جسدت معركة البرث واستشهاد أبطال الكتيبة 103، التي يقودها الشهيد أحمد المنسى.
وظهر الطفل في الفيديو المتداول، وهو يبكى معلنا عن رغبته في العمل ضابطا، بعد مشاهدته مسلسل الاختيار ويقول :" أنا نفسى أكون مع الشهداء وأحارب الكلاب".
وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.
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