شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مسلسل الاختيار غرس الوطنية عند الأطفال ودرس من دروس حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مسلسل الاختيار يعد ملحمة وطنية، ألقت الضوء على جزء من تضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن، مطالبا إنتاج مزيد من الأعمال الفنية الهادفة، التى تُلقى الضوء على النماذج المشرفة فى المجتمع فى جميع المجالات والتخصصات والقطاعات، وتروى بطولات وقصص التضحية التى يقدمها رجال القوات المسلحة وقوات الأمن فى مواجهة الإرهاب.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المسلسل تضمن العديد من الرسائل والقيم الهادفة، وألقى الضوء على هذه التضحيات، ويعد من الأعمال الفنية التى تعلم الأجيال الصغيرة معنى الوطن، وتغرس فيهم الحفاظ على تراب الوطن وحماية مقدراته ضد أى قوى غاشمة، كما يتصدى العمل لبعض الأفكار والمعتقدات الخاطئة وكيف تستغل هذه الجماعات الإرهابية الدين ستارة لغسل عقول الشباب.

وأكد الحصرى، أن تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل مليئة بالأحداث والتفاصيل التى سيخلدها التاريخ، وهذه التضحيات تعد مادة خصبة لمئات الأعمال الفنية الهادفة التى تحمل رسالة و هدف ومضمون، وهذا هو دور الفن، حيث إن القوى الناعمة عليها دور كبير فى بناء الفكر المستنير، وتنوير العقول، لمحاربة الأفكار المتطرفة والمتشددة، والتفاف المواطنين حول مسلسل الاختيار يعكس مدى حب الشعب المصرى وشغفه بمعرفة قصص هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، وترجمة حقيقية لحالة الوعى فى الشارع المصرى ورفض الأعمال المبتذلة التى لا هدف منها ولا تتضمن رسالة.