السيطرة على حريق داخل 5 منازل في مدينة ناصر ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية في بني سويف، على حريق هائل شب في 5 منازل ريفية، بمدينة ناصر شمال المحافظة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في منزل بمدينة ناصر بجوار دار الأيتام، امتد إلى 4 منازل مجاورة.

انتقل رجال الإطفاء، على رأس 3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على النيران، دون خسائر في الأرواح، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق ارتفاع حرارة الجو، ولضيق المسافات بين المنازل، وصغرها امتدت ألسنة النيران إلى المنازل المجاورة، ما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية، واحتراق بعض الأثاث داخل تلك المنازل، وجرى تحرير محضر بالواقعة.