"نفذُت إرادة الله".. مريض نفسي يقتل آخر بمستشفى للصحة النفسية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
لقي مريض نفسي، حتفه قتيلًا، اليوم الجمعة، على يد مريض آخر داخل مستشفى للصحة النفسية، بالعاشر من رمضان، بالشرقية.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمقتل أحد المرضى النفسيين بمستشفى للصحة النفسية بالعاشر من رمضان، على يد مريض آخر داخل المستشفى.
وتبين أن المتهم قتل المجني عليه بـ"لوح سرير"، وبسؤاله أفاد بأن المجني عليه "سب الدين" وأنه نفذ إرادة الله بقتله، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.
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