بالأسماء.. مصرع ربة منزل وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى لنقل الأموال، في قرية القناوية التابعة لمركز قنا، و جرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بمصرع ربة منزل وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال، معظمهم من أسرة واحدة، في حادث مروع على طريق قرية القناوية.

وتبين مصرع أسماء أحمد محمد محمد، 45 عامًا، وإصابة شقيقها مصطفى أحمد محمد، 40 عامًا، ونجله الطفل أحمد مصطفى أحمد، 10 أعوام، وابنتيه "رودي" 6 أعوام، و"سندس"، 17 عامًا، وولاء فتحي علي، 45 عامًا، وعبدالله محمد جاد، 35 عامًا، وأيمن أحمد عبدالله، 40 عامًا، وفريد مطر أحمد 35 عامًا، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.