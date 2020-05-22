تونس.. المئات ينتهكون تدابير التباعد الجسدي لتفادي كورونا في القيروان

تجمع المئات من التونسيين أمام مكتب بريد مدينة بوحجلة في القيروان اليوم الجمعة، لاستلام أجورهم تزامنا مع اقتراب عيد الفطر. وتظهر صور تداولها مغردون أفواجا من المواطنين المزدحمين أمام المكتب، بلا مراعاة لقواعد السلامة الصحية والتباعد الجسدي، ومن دون أي كمامات. لقواعد السلامة الصحية والتباعد الجسدي، ومن دون أي كمامات. وكانت السلطات التونسية أعلنت إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق اعتبارا من الرابع من يونيو المقبل بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب فيروس من يونيو المقبل بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد. ومنذ بداية مارس، سجلت تونس نحو 1045 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 47 وفاة. وتشير البيانات إلى أن الوباء تباطأ في الأيام الأخيرة بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات.

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