2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الخميس، و13 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 67719 حالة حتى الآن.
ورقم الإصابات اليومي هذا أعلىمن الرقم المسجل يوم أمس بـ110 إصابات والبالغ 2532 إصابة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي دوري للحديثعن آخر مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 67719 حالة حتى الآن.
ومن إجمالي المصابين هناك 38% من السعوديين و62% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة، وأصحابها يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
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