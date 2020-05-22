إصابات كورونا تسجل أرقامًا قياسية مجددًا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـ63 إصابة أمس الخميس و7 إصابات الأربعاء، ما يؤشر إلى بداية موجة جديدة منتفشي الوباء في البلاد.
وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة بين المقيمين، و3 إصابات بين الوافدين إلى لبنان،ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 1086.
ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات في البلاد استقر عند 26.
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