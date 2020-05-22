كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. الاشتباه في إصابة زعيم الشيشان رمضان قاديروف بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشتبه في إصابة رمضان قاديروف زعيم منطقة الشيشان الجنوبية الروسية بفيروس كورونا المستجد، وكما أفادت ثلاث وكالات روسية جديدة، فإنه يتلقى العلاج في مستشفى في موسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر طبي لم تذكر اسمه، أن حالة "قاديروف"، 43 سنة، مستقرة، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل. ولم تؤكد السلطات الشيشانية أو تنفي التقارير، ولم يرد المسؤولون بمن فيهم المتحدث باسم "قادروف"، إلمان فاخيدوف على المكالمات الهاتفية، كما أوردت وكالة "رويترز".

أصبح "قاديروف"، الحليف المقرب للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس الشيشان في عام 2007 في أعقاب حربين وحشيتين بين الجيش الروسي والقوات الانفصالية والإسلامية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

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تنسب موسكو إلى "قاديروف"، الذي يصف نفسه بأنه "جندي مشاة" لـ"بوتين"، في كبح جماح التمرد الإسلامي المتطرف في منطقة شمال القوقاز ذات الأغلبية المسلمة، لكن أنصار حقوق الإنسان يتهمونه بتزعم انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

أبلغت الشيشان حتى اليوم الجمعة، عن 1046 حالة إصابة بالفيروس و 11 حالة وفاة، ونسبة صغيرة من أكثر من 300,000 حالة و 3249 حالة وفاة أبلغت عنها السلطات الروسية في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت تاس يوم الخميس عن أحمد دوداييف رئيس قناة ChTGRK التليفزيونية الحكومية في الشيشان قوله، إن "قاديروف" مسؤول شخصيا عن جهود المنطقة للسيطرة على تفشي الفيروس.