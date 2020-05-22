كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر متحدث: بريطانيا ستبحث تفاصيل قمة مجموعة السبع الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن بريطانيا ستدرس تفاصيل ما يقترحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعقد قمة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل.

وقال المتحدث للصحفيين: "نحن على اتصال وثيق مع البيت الأبيض بشأن القمة وسننظر في تفاصيل ما يقترحونه."، كما أوردت وكالة "رويترز".

من المقرر عقد الاجتماع في 10 يونيو، و"ترامب" هو رئيس مجموعة السبع هذا العام. الاربعاء، قال "ترامب"، إنه قد يسعى لإحياء اجتماع وجهًا لقادة مجموعة السبع بالقرب من واشنطن، بعد إلغاء التجمع الشخصي لقادة العالم في وقت سابق بسبب جائحة الفيروس الجديد.

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وفي سياق منفصل، ذكر مستشارين حكوميين في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن بريطانيا قررت إنهاء الاختبارات الجماعية وتعقب الاتصال بالأشخاص الذين لديهم أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مارس لأن زيادة الحالات الجديدة في ذلك الوقت كانت ستتجاوز قدرة النظام.

وقالت حكومة "جونسون"، مرارًا، إنها استرشدت في مكافحتها للفيروس من خلال النصائح العلمية والطبية، وفي اليوم الجمعة، قال جون نيوتن، منسق الاختبارات البريطاني، إن الوزراء هم الذين قرروا في النهاية تتبع الاتصال، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "نيوتن" أن المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية قررت في فبراير أن زيادة معدل انتقال الفيروس في المجتمع تعني أنه لن يكون من المفيد الاستمرار في تتبع الاتصال الجماعي.

وأوضح للجنة العلم والتكنولوجيا في البرلمان: "عندما اتضح في مارس أن انتقال المجتمع كان يحدث ... تم بعد ذلك إصدار هذا القرار. لقد كان قرارًا من الحكومة بالطبع، تم إبلاغه من قبل جميع مستشاريها وليس فقط الصحة العامة في إنجلترا".