كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر: تسجيل 1830 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وحالتي وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1830 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 13 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 175 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة.

كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدروهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

Advertisements

وكشفت الوزارة، أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا غير مسبوق، حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين والأصدقاء والأسر الممتدة وتجمّعهم على موائد الإفطار أو السحور متجاهلين بذلك الاجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة بما فيها عدم التزاور والتباعد الاجتماعي.

وأفادت الوزارة بأن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمقيمين يبلغ الأول من العمر 50 عاما، والثاني 43 عاما، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وذكرت وزارة الصحة العامة، أن دولة قطر لا تزال حاليا في مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد عادةً ارتفاعاً في عدد الإصابات المسجلة يوميا.

كما أكدت الوزارة، على أهمية أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل وإجراءات الوقاية المشددة لتقليل احتمال خطر الإصابة بالفيروس لدى فئتي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعمل على حمايتهم من العدوى وذلك من خلال الامتناع عن الزيارات الاجتماعية فيما تبقى من رمضان وكذلك في مناسبة عيد الفطر.

وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى الفيروس ومنها المحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك في مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس.