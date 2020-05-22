كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر البرتغال.. أول منتجع يعتزم اختبار جميع السكان قبل موسم الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط مدينة شاطئية شهيرة في البرتغال بالقرب من لشبونة لتكون الأولى في البلاد التي تختبر جميع سكانها البالغ عددهم 200 ألف نسمة بحثًا عن أجسام مضادة لفيروس كورونا لمحاولة مساعدتهم على الاستمتاع بموسم صيفي طبيعي قدر الإمكان على الرغم من الأزمة.

ولدت وترعرت في كاسكايس، المحبوبة بشواطئها وملاعب الجولف، كانت مارينا ليما، البالغة من العمر 57 عامًا من أوائل الذين دخلوا إلى غرفة الاختبار الصغيرة عندما بدأت المبادرة يوم الخميس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت: "تستغرق النتائج 24 ساعة، وتأمل ليما أن تخلصها من قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، بما في ذلك حفيد يبلغ من العمر شهرين. إن الحصول على هذه المعلومات جيد جدًا".

وقال نائب عمدة كاسكايس، ميغيل بينتو لوز: "تأمل بلدية كاسكايس بإجراء 5000 اختبار أسبوعيًا في صفقة مع شركة الأدوية روش. كل اختبار يكلف خمسة يورو (5.45 دولار) وتدفعه البلدية وعدة مستفيدين".

وأضاف بينتو لوز، قبل اختباره بنفسه: "أن هذا النوع من المبادرات يزيد من ثقة الناس، وهو أمر مطلوب الآن ونحن نحاول إعادة بدء الاقتصاد".

تدرس العديد من البلدان إجراء اختبار شامل للأجسام المضادة لتسريع إعادة فتح الاقتصادات.

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البرتغال، التي لديها حتى الآن ما يقرب من 30،000 حالة وفاة و 1277 حالة وفاة، تخفف ببطء القيود من إغلاق منتصف مارس.

على الرغم من أن الاختبارات تُظهر الشخص المصاب بفيروس كورونا، فإنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان وجود الأجسام المضادة يمنح مناعة دائمة.

المتقاعد خوسيه فيريرا، 79 عامًا، سيحجز موعدًا لإجراء اختباره المجاني ولكن لديه شكوك.

وقال الرجل البالغ من العمر 79 عامًا وهو يمشي بجوار أحد شواطئ كاسكايس: "يقول الخبراء، إن الاختبار نفسه يمكن أن يعطينا فكرة ولكن ليس بالضبط ما إذا كنا محصنين أم لا".

وأضاف: "آمل أن تسير الأمور على ما يرام، لصالح الجميع."

لإقناع الناس بالعودة إلى الخارج بأمان، توصلت كاسكايس إلى مبادرات تشمل معرضًا للأغذية يتم التحكم فيه بعناية، وحافلات مجانية، وآلات بيع للأقنعة، وشخصيات هندسية على العشب لمساعدة حمامات الشمس والنزهات على الابتعاد.