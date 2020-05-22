كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا.. مسؤول: تقرر إجراء الجولة الأخيرة من الانتخابات المحلية 28 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، اليوم الجمعة، أن الجولة النهائية للانتخابات المحلية في البلاد قد تم تحديدها يوم 28 يونيو المقبل شريطة ألا تعتبر خطرًا على الصحة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جرت الجولة الأولى قبل يومين فقط من فرض فرنسا حظرًا على الصعيد الوطني للحد من انتشار الفيروس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، تعاونت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اقتراح المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بتأسيس صندوق انتعاش بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار، 448 مليار جنيه استرليني) لتقديم المساعدة لاقتصادات الاتحاد الأوروبي التي تكافح مع التأثير الضعيف لجائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت تقارير DW.

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واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الاقتراح كان "قصير المدى"، مع المزيد من الحلول طويلة الأجل التي سيتم تناولها لاحقًا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ونُقل عن "ميركل" قولها: "بسبب الطبيعة غير العادية للازمة نختار طريقا غير عادي."

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن الجانبين سعيا إلى ضمان إجماع أكبر على التصويت القادم من قبل الدول الأعضاء الـ 27 على اقتراح المفوضية الأوروبية لصندوق الإنتعاش، المقرر عقده في 27 مايو، ويرتبط بميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة طويلة الأجل.