كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشارون: بريطانيا قررت وقف الاختبار الشامل لفيروس كورونا في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مستشارين حكوميين في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن بريطانيا قررت إنهاء الاختبارات الجماعية وتعقب الاتصال بالأشخاص الذين لديهم أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مارس لأن زيادة الحالات الجديدة في ذلك الوقت كانت ستتجاوز قدرة النظام.

وقالت حكومة "جونسون"، مرارًا، إنها استرشدت في مكافحتها للفيروس من خلال النصائح العلمية والطبية، وفي اليوم الجمعة، قال جون نيوتن، منسق الاختبارات البريطاني، إن الوزراء هم الذين قرروا في النهاية تتبع الاتصال، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "نيوتن" أن المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية قررت في فبراير أن زيادة معدل انتقال الفيروس في المجتمع تعني أنه لن يكون من المفيد الاستمرار في تتبع الاتصال الجماعي.

وأوضح للجنة العلم والتكنولوجيا في البرلمان: "عندما اتضح في مارس أن انتقال المجتمع كان يحدث ... تم بعد ذلك إصدار هذا القرار. لقد كان قرارًا من الحكومة بالطبع، تم إبلاغه من قبل جميع مستشاريها وليس فقط الصحة العامة في إنجلترا".

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كما قال، إن النصيحة التي قدمها مراقبو النماذج في مارس كانت أن بريطانيا في فترة قصيرة سيكون لديها ما يصل إلى مليون حالة - وهو الأمر الذي سيمتد حتى تلك الدول التي لديها قدرات كبيرة على الاختبار والتتبع.

وأكد: "في تلك المرحلة كان قرار الحكومة الهام للغاية، الذي اتخذته الحكومة، التحرك نحو الإغلاق باعتباره الاستجابة الأنسب لعلم الأوبئة في المملكة المتحدة في ذلك الوقت".

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لانتقادات بسبب تقليص الاختبار والبحث عنه في مارس، فقط لزيادة النظام في الأسابيع الأخيرة في محاولة لتخفيف القيود المفروضة على معالجة تفشي الفيروس التي أغلقت الاقتصاد تمامًا.

فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى التي تتبنى فيها بريطانيا نصائح مختلفة للدول الأخرى، قالت إيفون دويل، المديرة الطبية في شركة الصحة العامة بإنجلترا، للجنة إن النصيحة للجمهور بفصل مترين عن بعضهما ستبقى قيد المراجعة.