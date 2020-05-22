كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الناتو يناقش معاهدة الأجواء المفتوحة بعد أن أعلنت واشنطن الانسحاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول في دفاع لف الناتو، أن مبعوثي الحلف سيناقشون مستقبل معاهدة الأجواء المفتوحة، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخلى عن اتفاق 35 دولة الذي يسمح برحلات مراقبة غير مسلحة فوق الدول الأعضاء.

وأعلن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذين يقولون إن روسيا انتهكت بشكل متكرر شروط المعاهدة، يوم الخميس، أن واشنطن ستنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في ستة أشهر، كما أوردت وكالة "رويترز".

تعمق الخطوة الأمريكية الشكوك حول ما إذا كانت واشنطن ستسعى لتمديد اتفاقية ستارت الجديدة لعام 2010، والتي تفرض القيود المتبقية الأخيرة على نشر الولايات المتحدة وروسيا للأسلحة النووية الاستراتيجية إلى ما لا يزيد عن 1،550 لكل منهما. تنتهي صلاحيتها في فبراير.

Advertisements

ضغط حلفاء الولايات المتحدة في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على واشنطن كي لا تترك اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي تهدف رحلاتها الجوية غير المسلحة إلى تعزيز الثقة وتزويد الأعضاء بتحذير من الهجمات العسكرية المفاجئة.

وذكّر مسؤول الناتو بالقلق الذي أثير في قمة 2018 لزعماء الحلف من أن "التطبيق الانتقائي لروسيا" للسماء المفتوحة يقوض أمنهم.

وقال المسؤول: "على وجه الخصوص، نحن قلقون من أن روسيا قيدت رحلاتها فوق مناطق معينة. يواصل الحلفاء التشاور عن كثب حول مستقبل المعاهدة وسيجتمع مجلس شمال الأطلسي اليوم لمناقشة هذه القضية."