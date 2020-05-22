كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية يكشف آليات العمل منذ ظهور كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن المنظمة عملت دون توقف منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث أبلغت الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة بتطوره وقدمت المشورة الفنية.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "عملت منظمة الصحة العالمية ليلًا ونهارًا لتنسيق الاستجابة العالمية على جميع مستويات المنظمة الثلاثة، حيث قدمت المشورة التقنية وحفزت التضامن السياسي وحشد الموارد وتنسيق الموارد وأكثر من ذلك بكثير"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأبلغ "تيدروس" مجلس الإدارة المكون من 34 عضوًا الذي عقد جلسة افتراضية مدتها ثلاث ساعات: "حتى الآن تم التعهد بتقديم أو تلقي 800 مليون دولار تقريبًا من أجل مناشدة منظمة الصحة العالمية لبرامج الفيروس، تاركة فجوة تزيد قليلاً عن 900 مليون دولار".

Advertisements

وفي سياق منفصل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن شكوته من الطريقة التي تتعامل بها منظمة الصحة العالمية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.

وقال "ترامب": إنه "يتعين على منظمة الصحة العالمية تحسين الطريقة التي تتعامل بها مع الولايات المتحدة والدول الأخرى وإلا فإن واشنطن ستنسحب منها، ولا بد أن يحسن العاملين بالمنظمة طريقة تعاملهم وعليهم أن يؤدوا عملا أفضل".

وأضاف: "وينبغي أن يكون العاملين بالمنظمة أكثر إنصافاً مع الدول الأخرى بما فيها أمريكا، وإلا فإننا لن نعمل معهم أكثر من ذلك"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".