كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشطاء هونج كونج يدعون للثأر ضد اقتراح بكين قانون الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، أن اقتراح بفرض قوانين للأمن القومي في إقليم هونج كونج قد يؤدي إلى قيام وكالات الاستخبارات في البر الرئيسي بإنشاء قواعد في المركز المالي العالمي، مما يثير مخاوف من التنفيذ المباشر من قبل سلطات الصين في الإقليم واحتمال احتجاجات جديدة.

وحسب الوكالة، تم الكشف عن التفاصيل، اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من اقتراح بكين قانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل الذي يرى النقاد أنه نقطة تحول تاريخية لأكبر مدينة في الصين.

دعا نشطاء هونج كونج، اليوم الجمعة، الناس إلى الثأر ضد الاقتراح، الذي يهدف إلى معالجة الانفصال، والتخريب، والإرهاب، والتدخل الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى توترات في مختلف دوائر الأعمال والدبلوماسيين.

ويخشى دبلوماسيون أجانب أن إنشاء وكالات جديدة في بكين في المدينة التي تحكمها الصين يمكن أن يمنح ضباط الأمن والاستخبارات في البر الرئيسي سلطات إنفاذ يمكن أن تعرض الحقوق والحريات للخطر.

وقد ظهرت دعوات لحشود الفلاش ليلا في جميع أنحاء الإقليم، ويخطط نشطاء الديمقراطية بمن فيهم جوشوا وونغ للقاء الصحافة للإعلان عن "عمل الشارع" في وقت لاحق يوم الجمعة.

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وقال الطالب الجامعي كاي، 24 سنة، الذي شارك في احتجاجات العام الماضي وغالبا ما كانت عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة وبكين والتي دخلت هذا العام هدوءًا بسبب الفيروس التاجي: "هذه لحظة رائعة لإعادة تشغيل الاحتجاج".

ضربت خطة قانون الأمن الأسواق المالية، اليوم الجمعة، بسبب مخاوف من وضع المدينة شبه المستقلة كمركز مالي في خطر، مع بيع أسهم هونج كونج بينما كان البرلمان الصيني يجلس لمناقشة القانون الجديد.

أغلق مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج منخفضًا 5.6٪، وهو أكبر انخفاض يومي للنسبة المئوية منذ يوليو 2015.

وقالت زعيمة هونج كونج كاري لام، إن حكومتها "ستتعاون بالكامل" مع البرلمان الصيني لاستكمال التشريع، الذي قالت، إنه لن يؤثر على الحقوق والحريات ولا الاستقلال القضائي.

يمكن أن يزيد التشريع المقترح من التوترات بين بكين وواشنطن، التي تعاني علاقاتها بالفعل من نزاعات تجارية واتهامات متبادلة بشأن الوباء.