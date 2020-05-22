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تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا في ديالى

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أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الجمعة، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة ديالى".

وأضافت ان "الإصابات توزعت بواقع اصابة واحدة في قضاء المقدادية، وواحدة في منطقة الهويدر، وحالة في قضاء بعقوبة، وطفل في منطقة خان اللوالوة ملامس لمصاب بالمنطقة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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