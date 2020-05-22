تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا في ديالى

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة ديالى".

وأضافت ان "الإصابات توزعت بواقع اصابة واحدة في قضاء المقدادية، وواحدة في منطقة الهويدر، وحالة في قضاء بعقوبة، وطفل في منطقة خان اللوالوة ملامس لمصاب بالمنطقة".

