القبض على منفذي جريمة قتل لشاب وسط الحلة

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، الجمعة، عن إلقاء القبض على منفذي جريمة قتل لشاب وسط مدينة الحلة. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "فريق العمل الذي شكل بإشراف ومتابعة قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي والذي ضم مفارز مشتركة من الامن الوطني ومكافحة الاجرام وقسم شرطة البلدة تمكن من القاء القبض على منفذي جريمة القتل التي حصلت للشاب المغدور وسط مدينة الحلة وفي اقل من ٤٨ ساعة من وقوع الجريمة".



وأضافت أنه "تم ضبط كافة المبارز الجرمية المستخدمة في ارتكابها ، ولا زال التحقيق مستمراً لمعرفة تفاصيل اكثر عن ارتكاب الجريمة".



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