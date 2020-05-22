تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، الجمعة، تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وقال مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، الجمعة، إنه تم تسجيل 2642 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة منذ أول ظهور للفايروس في المملكة وحتى اليوم إلى 67.719 حالة".



وأضاف العبد العالي، أنه "تم تسجيل 2963 حالة تعافٍ إضافية، ليصل الإجمالي إلى 39.003 متعافين، فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 364 حالة وفاة".



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