مركز الفلك الاماراتي يقول كلمته بشأن هلال عيد الفطر

دعت دول عربية وإسلامية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة لتحديد أول أيام عيد الفطر، في وقت حسمت الحسابات الفلكية إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم.
وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هجري".
وأضافت إنها "ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".
وفي حال رؤية هلال شوال مساء الجمعة فإن يوم السبت سيكون أول أيام العيد، وهو أمر استبعده مركز الفلك الدولي في الإمارات.
وبحسب بيان المركز ستكون رؤية الهلال مستحيلة يوم الجمعة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 ايار.
وأضاف أن "رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية".
وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 ايار أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 ايار في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة، حسب مركز الفلك الدولي.
وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.
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