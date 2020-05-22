شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020 الخليج 365 ـ متابعات

أكد متحدث #وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أنه تم تسجيل 2642 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس #كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق. وفيما يلي تفاصيل حالات فيروس #كورونا في المملكة: • إجمالي الحالات التراكمي 67,719 • إجمالي الحالات النشطة 28,352 منها 302 حرجة • إجمالي حالات التعافي 39,003 • إجمالي حالات الوفاة 364

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