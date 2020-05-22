وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تصريحات خامنئي: لا أنصح أحدا باختبار قدرات جيشنا

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي ​بيني غانتس​، إلى أن "إسرائيل تواجه تحديات جمة على رأسها ​إيران​"، لافتًا إلى أنه باعتباره ملمًا بالملف الإيراني وبقدرات ​الجيش الإسرائيلي​ في هذه الساعة، "لا أنصح أحدا باختبار قدرات جيشنا".

وفي رده على تصريحات مرشد ​الثورة الاسلامية​ في ​ايران​ السيد علي خامنئي، أفاد غانتس، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "ما صرح به خامنئي اليوم، هو دلالة على الضعف وإسرائيل تعلم كيف ستدافع عن نفسها".

وكان خامنئي أشار في وقت سابق إلى ان "إسرائيل ورم سرطاني في ​الشرق الأوسط​، وأن معركة تحرير ​فلسطين​ فرض وجهاد"، منوّهًا بأن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا، والمحادثات مع ​أميركا​ والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في ​القضية الفلسطينية​".