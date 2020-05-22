أعلنت وزارة الهجرة اليونانية تمديد الحجر الصحي المفروض منذ أكثر من شهرين في مخيمات طالبي اللجوء في مواجهة وباء كوفيد-19، حتى السابع من حزيران.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب "بعد قرار لوزراء حماية المواطن والصحة والهجرة، تم تمديد إجراءات منع انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19 للمقيمين في مراكز الإيواء في جميع أنحاء البلاد".
وفي 17 آذار، قرّرت الحكومة اليونانية عزل المهاجرين داخل المخيمات المكتظة في اليونان وعلى جزرها قبل أسبوع من تعميم العزل في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات اليونان تمدد إجراءات العزل في مخيمات اللاجئين حتى 7 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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