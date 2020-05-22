سلطات اليونان تمدد إجراءات العزل في مخيمات اللاجئين حتى 7 حزيران

أعلنت ​وزارة​ ​الهجرة​ ​اليونان​ية تمديد الحجر الصحي المفروض منذ أكثر من شهرين في مخيمات طالبي اللجوء في مواجهة وباء كوفيد-19، حتى السابع من حزيران.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "بعد قرار لوزراء حماية المواطن و​الصحة​ والهجرة، تم تمديد إجراءات منع انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19 للمقيمين في مراكز الإيواء في جميع أنحاء البلاد".

وفي 17 آذار، قرّرت ​الحكومة اليونانية​ عزل ​المهاجرين​ داخل ​المخيمات​ المكتظة في اليونان وعلى جزرها قبل أسبوع من تعميم العزل في البلاد.