الخارجية الليبية: الحكومة تستهدف بسط سيطرتها على كامل البلاد

أشار الناطق باسم ​وزارة الخارجية​ في ​حكومة الوفاق​، محمد ‫القبلاوي، إلى أن "الحكومة تستهدف بسط السيطرة على كامل البلاد حتى تتمكن من إدارة العملية السياسية مع الأطراف المؤمنة ب​الدولة المدنية​ الديمقراطية"، منوّهًا بأن "حكومة الوفاق لن تتخلى عن أهداف إنهاء التمرد والانقلاب، ومحاربة الإرهاب بكل صوره".

وشدد القبلاوي على أن "القيادة السياسية والعسكرية حسمت أمرها، وقررت تحرير كامل التراب الليبي من المرتزقة والانقلابيين والميليشيات الإرهابية"، داعيًا "إخواننا في الوطن للالتحاق بالدولة، سواء في المنطقة الشرقية أو باقي ربوع ​ليبيا​، وأن ينفُضوا الحكم العسكري الاستبدادي الشمولي، وأن نتجه إلى بناء دولة مدنية تحافظ على سيادتها وأمنها وسيادة وأمن جيرانها".

كما طلب من الدول الداعمة للمشير حفتر "التخلي عنه"، مؤكدًا أن "رهانها عليه خاسر، وأن مصالحها مع الدولة الليبية".