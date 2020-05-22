الأمم المتحدة: أكثر من 500 موظف في المنظمة أصيبوا بفيروس كورونا

أشارت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا، إلى أن "أكثر من 500 موظف في المنظمة بأنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بينهم 50 موظفًا في جنيف".
وأعربت فالوفايا عن أسفها لوجود وفيات في العديد من المنظمات الدولية، لافتةً غلى أنه "بناء على الوضع الحالي، اتخذنا جميع التدابير الضرورية لحماية موظفينا". وأوضحت أن "مقر الأمم المتحدة سيكون جاهزًا لاستقبال الموظفين اعتبارا من حزيران المثقبل، مع مراعاة جميع الاحتياطات والسلامة اللازمة، بما في ذلك المسافة الجسدية والنظافة".
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