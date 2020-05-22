"سانا": قوات التحالف تعتقل شخصًا من أهالي قرية الشحيل في دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن "قوات "التحالف الدولي" الذي تقوده ​واشنطن​، تواصل أعمال الخطف والتنكيل بالمدنيين في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات "قسد"، حيث اعتقلت شخصاً من أهالي قرية الشحيل في ريف ​دير الزور​ الجنوب الشرقي".

ولفتت الوكالة إلى أن "مروحيات تابعة لقوات "التحالف الأميركي" قامت بتنفيذ إنزال على قرية الشحيل بعد تطويق القرية من قبل مجموعات "قسد"، واختطفت شخصاً من منزله في حي الشبكة بالقرية وقادته إلى جهة مجهولة"، موضحةً أن "أهالي القرية استفاقوا فجر اليوم على أصوات مروحيات قوات الاحتلال الأميركي ورشقات الأسلحة الرشاشة من مجموعات "قسد" ما تسبب بحالة من الهلع والذعر بين السكان وخاصة ​الأطفال​ والنساء".