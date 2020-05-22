الصحة الإيرانية: تسجيل 51 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية عن "تسجيل 51 وفاة و2311 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوباء في البلاد إلى 131652 إصابة و7300 وفاة"، مشيرة الى انه "لم تسجل أي وفاة جديدة في 14 إقليما، فيما سجلت 5 أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحالة الصحية في إقليم خوزستان لا تزال عند المؤشر الأحمر، وهناك 2659 حالة حرجة بين المرضى بكوفيد-19، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 102276، وتم في إيران إجراء 763913 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم".