الصحة الإيرانية: تسجيل 51 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن "تسجيل 51 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوباء في البلاد إلى 131652 إصابة و7300 وفاة"، مشيرة الى انه "لم تسجل أي وفاة جديدة في 14 إقليما، فيما سجلت 5 أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأشارت الوزارة إلى أن "الحالة الصحية في إقليم خوزستان لا تزال عند المؤشر الأحمر، وهناك 2659 حالة حرجة بين المرضى بكوفيد-19، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 102276، وتم في إيران إجراء 763913 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم".
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