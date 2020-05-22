تسجيل 6088 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

أعلنت وزرارة ​الصحة​ الهندية تسجيل 6088 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"​​​​​​​ خلال الـ24 ساعة الماضية، ، ليرفع بذلك إجمالي ​الإصابات​ إلى 118447 إصابة، موضحة أن عدد الوفيات بلغ 3583 بعد تسجيل 142 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت ​حالات​ الشفاء 48543 حالة.

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