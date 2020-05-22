إستجواب نائب نقيب الصيارفة وآخرين وتركهم بكفالات مالية

إستجوب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ شربل أبو سمرا نائب نقيب الصيارفة في ​لبنان​ (إيلي.س) وثمانية مدعى عليهم من كبار الصيارفة في بيروت و​الشمال​ وموظف في أحد ​المصارف​، بجرم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة ​الدولة​ المالية، وتركهم لقاء كفالات مالية تفاوتت بين عشرة ملايين ومئة مليون ليرة لبنانية، واستأنفت ​النيابة العامة المالية​ القرار لدى الهيئة الاتهامية في بيروت.

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