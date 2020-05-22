"فايننشال تايمز": تقاعس الأرجنتين عن سداد ديونها سيعرضها للإفلاس

أفادت صحيفة "​فايننشال تايمز​" بأن "حكومة ​الأرجنتين​ مددت صلاحية مقترحها بشأن إعادة هيكلة ديونها بنحو 65 مليار ​دولار​، حتى حزيران المقبل، مع استمرار المفاوضات مع الدائنين"، لافتةً إلى أن "مهلة سداد فوائد خدمة ​الدين​، والتي تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار، ستنتهي اليوم الجمعة، وإذا تقاعست الأرجنتين عن سداد الفوائد فإنها ستكون في عداد المفلسين، ما لم تبرم اتفاق هيكلة ديون مع الدائنين".

من جهتهم، أكد حاملو السندات الأرجنتينية والمسؤولون الحكوميون، أنهم "يواصلون المفاوضات على الرغم من أنهم لا يزالون بعيدين عن التوصل إلى اتفاق"، في حين أوضحت الصحيفة أن "الأرجنتين ستواصل التفاوض رغم حدوث إفلاس فني، أي أنها لم تسدد النصف مليار دولار المستحقة عليها".