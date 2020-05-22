صورة: يونس الميموني
بعد أزيد من شهرين من الانتظار، غادرت مجموعة من المغاربة العالقين مدينة سبتة المحتلة، قبل قليل، وسط إجراءات أمنية، وصحية مشددة.
وتكفلت سلطات المدينة المحتلة بنقل العالقين إلى معبر طرخال، فيما نقلتهم السلطات المغربية إلى الحجر الصحي، المعد لهم سلفا، على متن 13 حافلة، رافقتها قوات الأمن، والدرك.
وقال أحد العالقين لـ”اليوم 24″ إنه مباشرة بعد خروجهم من المدينة المحتلة، وفرت لهم السلطات المغربية الكمامات، والمعقمات الكافية، وسط احترام لكافة تدابير السلامة، والتباعد، أثناء النقل، كما إنه تم اتخاذ تدابير مشددة في الطريق المؤدية إلى المعبر، من بينها منع الصحافيين من الوصول إليه، أو تصوير عملية إخراج العالقين.
ويتجه العالقون، الذين أجليوا، اليوم، إلى فنادق في منطقة الفنيدق، كانت أعدت لهم، قبل أزيد من أسبوع، استعدادا لاستقبالهم، مع وضع أطقم صحية، وتمريضية في خدمتهم، لترافقهم، طوال فترة الحجر الصحي، خوفا من ظهور أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفهم، خصوصا بعد تأكيد وجود حالة إصابة بالفيروس في صفوف العائدين من مدينة مليلية المحتلة.
يذكر أن سلطات المدينة المحتلة تقدر عدد العالقين فيها بأزيد من سبع مائة مغربي، بينما لم تشمل عملية اليوم، سوى 300 منهم، وسط تأملات بأن تعمل السلطات المغربية على إجلاء المزيد من المغاربة العالقين، خصوصا المقيمين في المساجد، والملاجئ، والذين توصف أوضاعهم بالصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 حافلة كانت في انتظارهم..300 مغربي عالق في سبتة المحتلة يحققون حلم العودة والسلطات تنقلهم إلى الحجر-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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