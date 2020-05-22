الحصيلة الوبائية الجهوية.. 64 حالة جديدة بالدار البيضاء سطات و7 جهات بدون حالات إضافية

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 5 من جهات المملكة، فيما لم تسجل 7 جهات الباقية أي حالات جديدة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة الـ89، على جهات الدارالبيضاء- سطات، التي اكتشفت بها 64 حالة إضافية، منذ مساء أمس، ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 2306.

وسجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة 16 حالة جديدة، بإجمالي 999 حالة، كما عرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 4 حالات جديدة رفعت الحصيلة بها إلى 685 حالة.

وسجلت جهة مراكش- آسفي 3 حالات إضافية، بإجمالي 1310 حالة، فيما سجلت فاس مكناس حالتين جديدتين بإجمالي 986 حالة.

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بالمقابل استقرت الأعداد في الجهات الباقية عند الحصيلة المعلنة مساء أمس الخميس، والمحددة بدرعة تافيلالت في 586 حالة، والشرق 180 حالة، وبني ملال خنيفرة 113 حالة، وسوس ماسة 83 حالة، وكلميم واد نون 43 حالة، والداخلة وادي الذهب 5 حالة، والعيون الساقية الحمراء 4 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.