أعلنت هيئة الطيران الباكستانية أن طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها حوالي مائة شخص تحطمت، اليوم الجمعة، في مدينة كراتشي عاصمة الجنوب.
وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي الطائرة بعد أن تحطمت في حي سكني. وقال عبد الستار خوار، المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان لفرانس برس إن “الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا ثمة 99 مسافرا وثمانية من أفراد الطاقم”.
وأضافت أن الرحلة كانت قادمة من لاهور ثاني أكبر مدن البلاد.
كما بثت وسائل إعلام محلية، على موقع يوتيبي مشاهد للحي السكني المنكوب جراء الحادث، الذي تسبب في تهدم أجزاء من المنازل واشتعال النيران بعدد من السيارات بالشوارع المحيطة.
كانت هذه تفاصيل خبر على متنها 107 ركاب.. تحطم طائرة باكستانية فوق حي سكني -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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