شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 98 شخصاً إثر تحطم طائرة ركاب باكستانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ذكرت مصادر بهيئة الطيران المدني الباكستانية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في طريقها من لاهور إلى كراتشي تحطمت في المنطقة القريبة من مطار جناح الدولي اليوم الجمعة.

ووفقاً لموقع قناة “جيو نيوز” الباكستانية، قالت مصادر، إن الطائرة من طراز إيرباص “ايه 320” وكانت قادمة من لاهور وكانت على وشك الهبوط في كراتشي عندما تحطمت.

وأضافت المصادر أن الاتصال مع الطائرة انقطع قبل دقيقة من هبوطها في مطار جناح.

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وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية عبد الستار خوخار، إن الطائرة سقطت في منطقة سكنية مما ألحق أضراراً بعدد من المنازل.

وأضاف خوخار أن المنطقة طوقت من قبل الشرطة والقوات شبه العسكرية وتجري عملية إنقاذ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف هرعت إلى موقع التحطم وأعمدة كثيفة من الدخان.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية محمد عبد الله إن الطائرة كانت تقل 107 أشخاص، وتأكد لاحقاً حسب مصادر محلية، مقتل 98 شخصاً كانوا على متن الطائرة.