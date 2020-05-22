شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الاحتجاجات.. الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ ترحب بقانون الأمن القومي الصيني والان نبدء بالتفاصيل
وافقت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج على التعاون مع بكين في تشريعها المقترح لتفعيل قانون الأمن القومي بالنيابة عن الإقليم، وهي خطوة يقول منتقدون إنها ستكون الضربة الأخيرة لاستقلالية المركز المالي العالمي عن الصين.
وقالت لام في بيان إن حكومة هونج كونج تدعم "قرار إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ على المستوى الوطني لـ (هونج كونج) لحماية الأمن القومي".
ونظم النواب المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج احتجاجا خلال اجتماع للمجلس التشريعي اليوم الجمعة ليعربوا عن معارضتهم للقانون المقترح في وقت سابق من اليوم خلال جلسة الهيئة التشريعية الوطنية الصينية في بكين.
واصطحب الأمن ما لا يقل عن أربعة أعضاء في المجلس من مؤيدي الديمقراطية قبل تعليق الجلسة. واستمر الاحتجاج حتى اصطحب حراس الأمن لي خارج القاعة.
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