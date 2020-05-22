شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة باكستانية على متنها 107 ركاب في كراتشي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الطيران الباكستانية أن طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها حوالي مئة شخص تحطمت اليوم في كراتشي عاصمة الجنوب.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي الطائرة بعد أن تحطمت في حي سكني.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان عبد الستار خوار في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الطائرة تحطمت في كراتشي، نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا ثمة 99 مسافرا وثمانية من أفراد الطاقم".

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وأضاف المتحدث "أن الرحلة كانت قادمة من لاهور ثاني مدن البلاد".

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية عبد الستار خوخار أن المنطقة طوقت من قبل الشرطة والقوات شبه العسكرية وتجري عملية انقاذ. وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف هرعت إلى موقع التحطم وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وتم الإبلاغ عن حالات وفاة ولكن العدد المحدد من الضحايا غير معروف حتى الآن.