الجيش الليبي يقصف تمركزا للمليشيات جنوبي طرابلس

قصف الجيش الليبي، الجمعة، تمركزا لمليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة جنوب شرق طرابلس.

وقال مصدر عسكري باللواء التاسع بالجيش الليبي إن "سلاح المدفعية استهدف منصتي صواريخ جراد ومنظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات السراج بمحور القرة بوللي كانت تستخدمها الميليشيات في قصف مدينة ترهونة بالصواريخ".

والأربعاء، أطلقت الميليشيات 60 صاروخا من طراز جراد استهدفت بها مواقع في ترهونة مخلفة أضرارا بالغة في منازل المدنيين، وجاء القصف كرد على هدنة إنسانية اقترحها الجيش الليبي خلال عيد الفطر، لكن مليشيات طرابلس رفضتها وردت عليها بالصورايخ مستهدفة المدنيين.

وفي سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (تابع للجيش)، فجر الجمعة، إسقاط دفاعات الجيش 5 طائرات تركية مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية منها اثنتان كانتا تستهدف المدنيين في ترهونة.

Advertisements

ومنذ ما يقرب من شهرين تحاول ميليشيات السراج ومرتزقة أردوغان اقتحام مدينة ترهونة (88 كم جنوبي طرابلس) للاستيلاء عليها وقطع خطوط الإمدادات عن غرف العمليات العسكرية للجيش الليبي المتقدمة في طرابلس.

ومنذ أول أبريل/نيسان الماضي، فرضت ميليشيات السراج ومرتزقة أردوغان حصارا على مدينة ترهونة وقطعت عنها الخدمات إضافة إلى استهداف الإمدادات الطبية والغذائية الواردة لها.

وتسبب الحصار في تفاقم الوضع الإنساني، وقالت مصادر طبية في ترهونة لـ"الخليج 365": "إن أكثر من 36 ألف حالة من مرضى (السكري) تعاني من نقص الأنسولين، بسبب فساد المخزون لانقطاع الكهرباء".

وأفادت المصادر أن "هناك ترديا صحيا ينذر بكارثة تتعلق بحرمان أكثر من 1170 مريضا من غسيل الكلى بشكل منتظم من العلاج، إضافة إلى عدم وصول أي دعم لترهونة، بسبب الاستهداف اليومي من قبل المليشيات لسيارات الإسعاف والدعم الطبي والأدوية والمواد الغذائية والوقود القادمة للمدينة