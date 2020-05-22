زعيم كوريا الشمالية يغيب عن المشهد مجددا.. وسيؤول تتابع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع مرور ثلاثة أسابيع على آخر مرة نشرت فيها وسائل الإعلام الرسمية، صورا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إنها "تتابع الوضع".



وظهر كيم آخر مرة خلال حضور مناسبة عامة، وكان ذلك في مراسم افتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو/ أيار الجاري.

وذكرت صحيفة جونج انج إلبو نقلا عن مسؤول حكومي بكوريا الجنوبية قوله إن كيم ربما كان ينجز مهامه من فيلا محببة إليه في وونسان على الساحل.

وتمثل هذه عودة لظهور كيم على الملأ مجددا بعدما أثار غيابه غير المسبوق عن عطلة عامة مهمة في 15 أبريل/ نيسان الماضي تكهنات على مدى أسابيع على الساحة الدولية بشأن صحته ومكانه.

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محللون أشاروا إلى أن ظهور زعيم كوريا الشمالية على الملأ كان أقل بوضوح من المعتاد خلال شهري مايو وأبريل، وقد مرت ثلاثة أسابيع دون أن تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن حضوره أي مناسبة عامة.

يأتي هذا مع فرض كوريا الشمالية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا على الرغم من أنها تقول إنها لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة، وعقب تكهنات واسعة بشأن صحته في الشهر الماضي بعدما تغيب عن ذكرى سنوية مهمة.

وظهر كيم علنا أربع مرات فحسب في أبريل نيسان ومايو أيار مقارنة مع 27 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعتقد مسؤولون من كوريا الجنوبية أن ظهور كيم العلني المحدود قد يكون تدبيرا وقائيا في ظل المخاوف المتعلقة بتفشي كورونا. وألغت كوريا الشمالية أو أرجأت أو قلصت الكثير من التجمعات العامة بسبب الفيروس.