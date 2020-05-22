شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداخلية المصرية: ضبط خلية إخوانية على صلة بقناة الجزيرة القطرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020 الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، 22/أيار/2020، ضبط خلية إخوانية على صلة بقناة الجزيرة القطرية. وأكدت الداخلية المصرية، في بيان، ضبط 11 عنصرا إخوانيا كانوا يعدون مواد إعلامية مفبركة تستهدف المساس بأمن البلاد. يشار إلى أن قطر دأبت على دعم أعمال الفوضى في مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية.

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