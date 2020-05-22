تفاصيل ضبط الداخلية لخلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة لـ"الجزيرة".. سامح: الفيديو مقابل 3 آلف دولار.. وسالم وإبراهيم: مهمتنا جمع معلومات من شمال سيناء لاستخدامها في صنع أفلام وثائقية ضد الجيش والشرطة

رصد قطاع الأمن الوطني، إصدار قيادات التنظيم الهاربة في الخارج تكليفا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيد مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مُفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية في البلاد والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة، تنفيدا لتوجهات التنظيم الإرهابي.

واعترف سامح حنين سليمان "مسئول إنتاج الأفلام في الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها، خلال فيديو له، قائلاً: "تواصل معى عدد من قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وقطر وطلبوا منى أنى انتج فيديوهات لصالح قناة الجزيرة، ضد الدولة المصرية ومؤسساتها مقابل 3 آلاف دولار لكل فيديو بالفعل أنتجت فيديوهات لبرنامج هذا الصباح وتحت المجهر وعدد من البرامج المسائية لنفس القناة وكانت الفلوس بتتحول ليا من شبكة قنوات الجزيرة على حسابى في البنك العربى الإفريقي فرع البحوث الدقى بإجمالى تحويلات حوالى 150 ألف دولار". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كما أكد الإرهابى سلامة سالم على، وشهرته "سلامة البس"، أنه من سكان قرية البالوظة مركز بير العبد بشمال سيناء، وتابع: "دخلت الإخوان عام 1992.. وجانى تكليف من قيادات الإخوان أنى أكون مجموعة لجمع المعلومات السياسية والاقتصادية بمحافظة شمال سيناء، علشان يستخدمها إعلامى الإخوان واللى شغالين في اللجان الإعلامية في حملتهم ضد النظام".



وفق الفيديو استكمل "البس"، قائلاً: "وده علشان شيئين محددين، الأول يعملوا مادة إعلامية يستخدموها في صنع أفلام وثائقية ضد الجيش والشرطة، الأمر الثانى المادة دى يستخدمها بتوع الإخوان اللى شغالين في قنوات تركيا".

كما اعترف المتهم أحمد محمد إبراهيم، أنه عضو في الجماعة الإرهابية منذ عام 2010، ويعمل في المجال الإعلامى، ومهامه تتمثل في جمع المعلومات عن الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، ومن ثم إرسالها إلى القيادات في تركيا وقطر، من أجل استخدامها في تشويه صورة قوات الجيش والشرطة.

ووفق الفيديو الذى تضمنه بيان وزارة الداخلية، تابع الإرهابى أحمد محمد إبراهيم: "قمنا بجمع معلومات عن الأوضاع الاقتصادية والأحداث التي تمت مثل أحداث مسجد الروضة، والتعدى على الأكمنة، كما جمعنا معلومات عن المؤسسات الحكومية في شمال سيناء".



ولفت الإرهابى أحمد ماهر عزت مدير إستديو "بوهمين": "اتكلفت من عبد الرحمن القرضاوى وعبد الله القادوم المقيمين في تركيا أنى أصور فيديوهات ضد الدولة المصرية، مقابل 3 آلاف دولار للفيديو الواحد، وكتابة سيناريوهات تنتجها شركة رصد وتعرضها على قناة الجزيرة وقنوات الإخوان واليوتيوب، أبرزها عمل فيديو يبين انهيار الاقتصاد للدولة المصرية، وفيديو عن نقل الناس من جزيرة قرصاية ومثلث ماسبيرو، وجبت ناس من خارج المنطقة دى تتصور على أساس انهم أبناء الجزيرة ويتم تهجيرهم قسرى، وأخر تكليف كان عن فيروس كورونا وكان أنى أصور عدم قدرة الدولة على السيطرة على الفيروس".

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد، والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابى.

ووفق بيان وزارة الداخلية تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هذا المخطط الهاربين بدولتى "تركيا وقطر"، وأبرزهم الإرهابى الإخوانى الهارب، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، وعبد الله محمد عبد العزيز القادوم، ومعتز محمد عليوة مطر، ومحمد ناصر على عبد العظيم، وعمرو أحمد فهمى خطاب.

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وأكدت المعلومات اضطلاع العناصر الإخوانية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال كل من "شركة تيم وان برودكشن للإنتاج الفني"، بمنطقة المعادى بالقاهرة، بالإضافة إلى استديو كائن بمنطقة عابدين بالقاهرة تحت أسم "بوهمين"، بالإضافة إلى تعاقدهم مع أحد العاملين بالمجال الإعلامى لعقد لقاءات مع بعض الشخصيات لإعداد مادة إعلامية مصورة وتحريفها بما يسيئ للدولة تمهيداً لبثها عبر قناة الجزيرة.

وأسفر تفتيش محال إقامة المذكورين والاستوديو المشار عن ضبط العديد من أجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها عدة برامج يجرى استخدامها في أعمال المونتاج، وعدد من الأفلام الوثائقية المعدة تمهيدا لإذاعتها عبر قناة الجزيرة، والتي تتضمن محتوى "مفبرك" حول الأوضاع الداخلية بالبلاد. حسبما نشر موقع "الوطن".

وذكرت تحريات الأمن الوطني، أن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي أصدرت تكليفا للإخواني صلاح إبراهيم مرجونة يقيم في مدينة بئر العبد بشمال سيناء؛ لإعداد مادة إعلامية لإنتاج فيلم وثائقي حول الأوضاع في شمال سيناء، والادعاء بتعرض مواطنيها للتضييق الأمني لإذاعتها بقناة الجزيرة الفضائية، واضطلع بتشكيل مجموعة لتنفيد المخطط تتكون من 6 عناصر إخوانية إرهابية، ضبطوا جميعا وهم:



- الإرهابي الإخواني سلامة سالم علي البس.

- الإرهابي الإخواني حسن حسين إبراهيم عبدالله العزاوي.

- الإرهابي الإخواني أحمد محمد إبراهيم عبدالله حسين.

- الإرهابي الإخواني إبراهيم سالم موسى موسى عمران.

- الإرهابي الإخواني صلاح سالم خالد صباح.

- الإرهابي الإخواني توفيق سالمان سلامة البدرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.