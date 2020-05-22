تحليل كورونا بالمنازل وبيع شركات القطاع العام بسبب الخسائر وعودة حركة الطيران.. مجلس الوزراء ينفي 14 شائعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الحمعة، عدد من الشائعات التي تم تداولها عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع .

وأبرز تلك الشائعات هي تداول خوخ مسرطن بالأسواق، وتحليل فيروس كورونا بالمنازل، ورابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة.

ونستعرض لكم رد مجلس الوزراء على تلك الشائعات:

زيادات جديدة على مخالفات المرور الشهر المقبل

قالت وزارة العدل إن تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بداية من الشهر المقبل، أمر غير صحيح.

وأضاف الوزارة، أن قيمة المخالفات المرورية كما هي بمختلف شرائحها ولم يطرأ عليها أي تغيير.

حذف المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية

قالت وزارة التربية والتعليم، إن استبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة، أمر غير صحيح

وأكدت الوزارة أن جدول الامتحانات يتضمن كافة المواد الأساسية وغير الأساسية.

تحليل فيروس كورونا بالمنازل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة تحليل فيروس كورونا بالمنازل.

وقالت الوزارة، إن تحليل الـ "pcr" للكشف عن فيروس كورونا يتم في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط.

رسوب طلاب 3 إعدادي حال عدم تسليم البحث ورقياً

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي إلى جانب النسخة الإلكترونية.

بروتوكول علاج لكورونا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، أمر غير صحيح.

وأضافت الوزارة أن هذا المنشور مزيف، مؤكدة أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية سيتم تطبيقها بشكل رسمي.

رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة.

الترخيص ببيع كواشف كورونا في الصيدليات

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قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الترخيص ببيع كواشف فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أمر غير صحيح.

بيع شركات القطاع العام بسبب الخسائر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع شركات القطاع العام بسبب تكبدها خسائر كبيرة.

تداول خوخ مسرطن بالأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق.

وقالت الوزارة، إن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الجهات المختصة وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

التراجع عن شراء القمح من المزارعين

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقا للأسعار المحددة، أمر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محليا بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي.

عودة حركة الطيران تزامناً مع العيد

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، أمر غير صحيح.

وقالت الوزارة، إن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مستمر وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تدابير مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تنشيط "كورونا" بسبب أدوية تحتوي على "إيبوبروفين" و"ديكلوفيناك"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول منشور يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة "إيبوبروفين"، أو "ديكلوفيناك" لتسببها في تنشيط فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إن المنشور المتداول غير دقيق، محذرة من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة قد يؤدي الاعتماد عليها إلى أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمن يستخدمها.

ترميم كباش "الكرنك"

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ترميم تماثيل الكباش الموجودة في معابد الكرنك بأساليب غير علمية، أمر غير صحيح.

وأوضحت الوزارة، أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو.

تقييم مشروعات البحث لسنوات النقل بالدرجات

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقييم المشروعات البحثية لسنوات النقل بالدرجات، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.