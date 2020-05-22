الفرزلي: مسألة القضاء مصانة صيانة كاملة من قبلنا

أشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني ​إيلي الفرزلي​، إلى أن "كلمة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ كانت مميزة، وكان له من السادة النواب أعضاء المكتب كل التهنئة بها، واعتبارها كلمة مركزية"، لافتًا إلى قراره بأن يكون يوم الخميس القادم موعد عقد الجلسة التي ستتناول اقتراحات قوانين صُدق عليها في الجلسة الماضية، إضافةً إلى اقتراحات قوانين عليها صفة المعجل المكرر.

وأوضح الفرزلي عقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، إلى أنه "لا يحق لي أن أعطي رأيي إن كان ملف ​العفو العام​ سيمر، لكنه سيكون على القائمة والكلمة تكون للسادة النواب"، منوّهًا بأن "مسألة ​القضاء​ مصانة صيانة كاملة من قبلنا". وأكد أن "بحثنا موضوع النائب ​هادي حبيش​ لكن هذا لا يعني أن أقول ماذا كان موقف الرئيس بري من قضيته".

