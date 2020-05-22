اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​النقاش​ مع وزير المال وخبراء خلال جلسة ​لجنة الاقتصاد​ التي بحثت الجانب الإقتصادي لخطة ​الحكومة​ ومن ضمن ما اثرته هو أن تولي الحكومة إجراءات وقف إنهيار سعر صرف ​الليرة​ أولوية الأولويات قبل أي شيء آخر، لأنها مادة تفجيرية مدمرة إجتماعيا وستكون أصلا أولى ضحاياها الحكومة نفسها". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: سعر صرف الليرة مادة تفجيرية ستكون الحكومة اولى ضحاياها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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