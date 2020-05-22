بلدية قاقعية الجسر: نتخذ عدة اجراءات احترازية لضمان المحافظة على السلامة العامة

أعلنت بلدية قاقعية الجسر، في بيان، انه "في إطار متابعة الوافدين من أبناء البلدة الأعزاء من بلاد ​الاغتراب​، وبعد وصول عدد منهم في المرحلة الأولى ويتوقع أن يصل عددهم إلى 40 شخصا، مع الدفعة الثانية التي ستصل قريبا إلى البلدة، حيث تقوم ​البلدية​ باتخاذ عدة اجراءات احترازية لضمان المحافظة على ​السلامة العامة​ وتتضمن متابعة الوافدين والتأكيد عليهم وجوب الالتزام ب​الحجر المنزلي​ لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم إلى البلدة، واجراء الفحوصات المطلوبة عند الحاجة علما ان جميعهم قد خضعوا للفحوصات المخبرية لفحص ​الكورونا​ وكانت نتائجها سلبية".

ولفتت البلدية الى انها "تضع جميع إمكانياتها وجهودها في خدمة الوافدين وهي على ​اتصال​ يومي ودائم معهم لمتابعتهم في حال وجود أي تطورات لحالتهم الصحية لا سمح الله".