أعلنت بلدية قاقعية الجسر، في بيان، انه "في إطار متابعة الوافدين من أبناء البلدة الأعزاء من بلاد الاغتراب، وبعد وصول عدد منهم في المرحلة الأولى ويتوقع أن يصل عددهم إلى 40 شخصا، مع الدفعة الثانية التي ستصل قريبا إلى البلدة، حيث تقوم البلدية باتخاذ عدة اجراءات احترازية لضمان المحافظة على السلامة العامة وتتضمن متابعة الوافدين والتأكيد عليهم وجوب الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم إلى البلدة، واجراء الفحوصات المطلوبة عند الحاجة علما ان جميعهم قد خضعوا للفحوصات المخبرية لفحص الكورونا وكانت نتائجها سلبية".
ولفتت البلدية الى انها "تضع جميع إمكانياتها وجهودها في خدمة الوافدين وهي على اتصال يومي ودائم معهم لمتابعتهم في حال وجود أي تطورات لحالتهم الصحية لا سمح الله".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية قاقعية الجسر: نتخذ عدة اجراءات احترازية لضمان المحافظة على السلامة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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